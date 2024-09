Il Cremona Circuit pronto ad accogliere il Mondiale Superbike

(Adnkronos) – Il Cremona Circuit è pronto a ospitare la nona tappa del Motul FIM Superbike World Championship, in programma dal 20 al 22 settembre. A distanza di undici anni, il campionato mondiale dedicato alle derivate di serie ritorna al Cremona Circuit.

La pista lombarda è stata oggetto di una serie di lavori negli ultimi mesi, che l’hanno resa estremamente veloce ma anche tecnica. In rettilineo le SBK posso toccare velocità superiori ai 300 km/h. Migliaia di appassionati questo fine settimana potranno non solo assistere alle Prove, Superpole e Gara, ma anche immergersi in un’atmosfera racing incredibile. Previsto un programma ricco di eventi e iniziative collaterali. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)