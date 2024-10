Kia presenta CarPay

(Adnkronos) –

KIA presenta sulla nuova EV3 il nuovo sistema di pagamento CarPay. Si tratta di una tecnologa che consente di pagare direttamente dalla vettura diversi servizi. La prima funzionalità offerta sarà Parkopedia. Comodamente seduti al volante della nuova KIA EV3, il guidatore potrà lanciare questa app per individuare il parcheggio più vicino alla propria destinazione ed effettuare il pagamento direttamente tramite lo schermo di navigazione. Trovare un parcheggio nelle grandi città è diventato difficilissimo. Il 92% degli automobilisti ha serie difficoltà a trovarne uno, in Paesi come la Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Quelli disponibili, spesso sono molto costosi. Le stesse difficoltà si incontrano anche quando si è con un’auto elettrica. Una funzione pratica, utilizzabile sin da subito, che semplifica il processo di ricerca di un parcheggio. I servizi Parkopedia sono integrati nei più evoluti sistemi di navigazione e aiutano il conducente a trovare il parcheggio più vicino alla loro destinazione. Pratica è la soluzione che evidenzia al guidatore, il numero dei posti disponibili nel parcheggio e il costo. La transazione CarPay è protetta. È possibile utilizzare una carta di credito registrata e archiviata in modo sicuro, senza alcuna necessità di app aggiuntive. “Kia CarPay introduce una funzionalità davvero pratica e, fin da subito, aiuta a mitigare una delle principali preoccupazioni degli automobilisti, semplificando il processo di ricerca e di pagamento del parcheggio”, ha dichiarato Hans Puvogel, COO di Parkopedia. “Non solo riduce il tempo che i conducenti devono dedicare a cercare un’area di sosta, ma elimina anche la ricerca, spesso frustrante, di un parchimetro funzionante o la necessità di dover scaricare app diverse per attivare e poter pagare le sessioni di parcheggio.”

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)