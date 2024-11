Lamborghini, grazie ai nuovi modelli 9 mesi da record

(Adnkronos) – Sant’Agata Bolognese, 7 nov. Non si ferma la corsa di Automobili Lamborghini che chiude i primi nove mesi del 2024 con il miglior risultato di sempre in termini di consegne, fatturato e risultato operativo. La casa di Sant’Agata Bolognese infatti ha consegnato 8.411 vetture (+8,6% rispetto allo stesso periodo del 2023), che hanno generato un fatturato di 2.434 milioni di euro, pari ad un +20,1% rispetto allo scorso anno ed un risultato operativo di 678 milioni di euro, anche in questo caso con un incremento del 9,8% rispetto al 2023. Con un portafoglio ordini solido e in continua espansione, Automobili Lamborghini conferma una domanda elevata per tutti i suoi modelli. Per Revuelto, i tempi di attesa superano i due anni, mentre per Urus SE, lanciata lo scorso aprile, gli ordini coprono tutto il 2025. Per la nuova Temerario, protagonista del trimestre appena concluso con la presentazione durante la Monterey Car Week, la raccolta ordini è iniziata ufficialmente nel mese di settembre con un riscontro molto positivo da parte del pubblico. Commentando i dati Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini, dichiara: “I risultati estremamente positivi che stiamo registrando sono il frutto di un periodo senza precedenti per Automobili Lamborghini, caratterizzato dall’introduzione di tre nuove vetture in soli diciotto mesi, culminato con il raggiungimento dell’importante traguardo dell’ibridizzazione completa della nostra gamma, grazie alla presentazione di Lamborghini Temerario. Questo momento rappresenta una tappa fondamentale per l’azienda, evidenziando l’importanza e l’impatto delle trasformazioni che stiamo vivendo”. Paolo Poma, Managing Director & CFO di Automobili Lamborghini, sottolinea come “abbiamo stabilizzato l’eccellente livello di profittabilità, nonostante il contesto sfidante. I risultati del terzo trimestre rafforzano ulteriormente le attese di chiudere un altro anno record, confermando ancora una volta il nostro posizionamento fra i brand più profittevoli del segmento del lusso”. Lamborghini osserva come “i traguardi raggiunti rafforzano ulteriormente la posizione dell’azienda nel settore automotive di lusso e gettano basi solide per le future strategie di crescita e innovazione”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)