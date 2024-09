Lancia apre il primo show-room a Parigi e Barcellona

(Adnkronos) –

Lancia apre nuovi showroom in Francia e Spagna. A distanza di un anno e mezzo dall’inaugurazione del primo showroom a Milano, Lancia continua nella sua marcia verso l’espansione a livello globale. Lo storico marchio automobilistico torinese sbarca così in Franca e Spagna, con l’apertura di nuovi showroom. Le concessionarie Lancia avranno un look totalmente inedito e soprattutto avranno una personalità ben precisa. Si chiameranno “Casa Lancia”, perché come in ogni casa italiana, tutto è pronto per accogliere i clienti. Lancia aprirà entro il 2025 ben venticinque nuovi showroom in Francia, il tutto sarà supportato da una rete di 80 punti di assistenza. In Spagna, Lancia inaugurerà i suoi primi e nuovi 10 showroom entro il 2024. Saranno supportati da una rete di assistenza post-vendita di 19 concessionarie.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia ha dichiarato: “Oggi compiamo un altro passo fondamentale nel nostro percorso di Rinascimento, per diventare un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium Europeo. Lancia è tornata in Francia e Spagna e oggi annunciamo l’apertura dei primi showroom a Parigi e Barcellona. Torniamo quindi in Europa con un piano solido e strutturato, con una rete di showroom che sarà completata in entrambi i paesi entro la fine del 2025. Tutti questi concessionari saranno caratterizzati con la nuova corporate identity del marchio, che riflette i quattro pilastri alla base del piano strategico decennale del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo“.

