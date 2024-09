Lime registra un boom di utilizzo delle biciclette

(Adnkronos) –

Lime, leader mondiale della micromobilità elettrica condivisa, ha lanciato quest’estate, dopo il successo di Milano, Torino, a Torino la sua bicicletta a pedalata assistita di ultima generazione, la Gen4.

Lime ha reso quindi disponibile una flotta di ben 500 biciclette, a complemento dei 750 monopattini già presenti in città. Quello che è emerso dopo l’inserimento delle nuove biciclette è un vero e proprio boom di richieste, si parla di un aumento del 156% rispetto alle 4 settimane precedenti di agosto. “Il lancio della nuova bicicletta elettrica Gen4 anche a Torino è un passo importante verso la realizzazione della nostra mission di costruire un futuro in cui il trasporto sia condiviso, accessibile e privo di emissioni di carbonio”, ha dichiarato Matteo Cioffi, Regional Director – Central Europe di Lime. “Standardizzare le nostre batterie intercambiabili tra le varie modalità di trasporto è un passo avanti per Lime e per il settore della micromobilità in generale, che rende le operazioni a Torino più efficienti e sostenibili, migliorando al contempo l’affidabilità per gli utenti. Il 2024 ha registrato un aumento massiccio dell’uso delle biciclette elettriche Lime nelle città, contribuendo ad alimentare il boom di questo segmento a livello globale. Non vediamo l’ora che i torinesi possano provare tutti i vantaggi della nuova bicicletta elettrica Gen4 come alternativa all’auto”.

Le nuove Gen4 sono tra le migliori biciclette elettriche in sharing disponibili a livello globale e includono parecchi optional come un nuovo display per una più intuitiva lettura delle informazioni, presenza di un supporto per lo smartphone e modulazione adattiva della velocità con eliminazione delle marce. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)