14.9 C
Firenze
martedì 21 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lombardia, scattano le misure antismog

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Da oggi scattano le misure temporanee antismog di primo livello in gran parte della Lombardia. La Regione, con delibera n. 2634/2024, ha disposto il blocco della circolazione per i veicoli fino a Euro 1 benzina e Euro 4 diesel, anche se dotati di filtro antiparticolato o aderenti al servizio Move-In, nei Comuni con oltre 30 mila abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria. 

Il provvedimento, motivato dal superamento dei valori di PM10 registrato da ARPA Lombardia, comporta sanzioni da 168 euro e, in caso di recidiva, la sospensione della patente da 15 a 30 giorni. 

Il tema del rinnovo del parco auto torna così al centro del dibattito. L’età media dei veicoli italiani supera i 12 anni, una delle più alte in Europa. Ma la crisi del potere d’acquisto e l’aumento dei listini del nuovo – cresciuti del 34-36% dal 2018, a fronte di salari aumentati solo dell’8% – rendono sempre più difficile la sostituzione dei mezzi obsoleti. 

 

In questo contesto, si rafforza il ruolo del mercato dell’usato recente, che molti considerano oggi una scelta sostenibile e accessibile. Tra i principali protagonisti del settore c’è Tomasi Auto.
 

«Le misure emergenziali servono, ma non bastano – spiega Franco Tomasi, CEO dell’azienda –. Bisogna agire sul rinnovamento del parco circolante, offrendo soluzioni che le famiglie possano permettersi. L’usato recente Euro 6 è oggi il modo più rapido per ridurre emissioni e garantire mobilità sostenibile».
 

Franco Tomasi ha evidenziato, in occasione dell’apertura del nuovo showroom di Milano, come questo tema dell’usato sia molto dedicato anche a causa di un calo nelle vendite di auto nuove, attribuibile in parte alla riduzione del potere d’acquisto delle famiglie. In Italia dal 2018 il prezzo medio delle auto nuove per i segmenti B e C è aumentato di circa il 34-36%, mentre i salari medi italiani sono cresciuti soltantodell’8%.  

Oggi, per acquistare un’auto, servono in media 7,7 stipendi, contro i 4,7 del 2015. Attualmente sul mercato italiano è attualmente disponibile solo un modello di auto nuova con prezzo inferiore ai 15.000 euro. Questo divario ha reso l’acquisto di un’auto nuova un obiettivo sempre più proibitivo per molte famiglie. In questo scenario, il mercato dell’usato sta crescendo con forza, specialmente nelle grandi città come Milano, dove i passaggi di proprietà sono in aumento. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.9 ° C
16.2 °
14.8 °
91 %
5.1kmh
75 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2056)ultimora (1349)vid (305)tec (106)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati