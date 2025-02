Maserati 3500GT, il restauro di Touring Superleggera

(Adnkronos) – Un esemplare straordinario della Maserati 3500GT, restaurato dal rinomato carrozziere Touring Superleggera con il supporto del dipartimento Maserati Classiche, è sotto i riflettori a Rétromobile 2025. Questo capolavoro automobilistico ha ottenuto la Certificazione di Autenticità, conferita dalla Casa del Tridente a seguito di un rigoroso processo di verifica e restauro. Un modello esclusivo con una storia unica. L’auto esposta al prestigioso salone francese è un esemplare del 1959, originariamente destinato al mercato californiano e con una storia affascinante: per decenni è appartenuto alla famiglia Dodge. Oggi, grazie a un restauro meticoloso, questa Maserati è tornata al suo antico splendore, incarnando alla perfezione lo stile e l’artigianalità italiana. L’intervento di restauro ha preservato ogni componente originale e mantenuto intatta la continuità storica del veicolo. L’autenticità di questo modello è stata certificata attraverso un’attenta analisi documentale e tecnica, rendendolo un esemplare unico nel suo genere. Restaurata nei laboratori di Touring Superleggera, la Maserati 3500GT è stata riportata alle condizioni originali grazie a un minuzioso lavoro di artigianato e ricerca storica. Il processo è stato condotto con il supporto di Maserati Classiche, che ha fornito assistenza tecnica e documentale per garantire la massima fedeltà all’originale. Ogni componente è stato sottoposto a rigorose verifiche: dal telaio al motore, dal cambio alle sospensioni, dai freni alle ruote. Anche la carrozzeria, gli interni e le finiture sono stati ispezionati con attenzione, così come il sistema elettrico e tutti gli accessori. Grazie a questo restauro d’eccellenza, il valore e la maestria di Touring Superleggera sono stati nuovamente riconosciuti. Al termine del processo, la Maserati 3500GT ha ricevuto la Certificazione di Autenticità da parte di Maserati Classiche, dopo aver superato oltre 300 verifiche tecniche basate sugli Archivi Storici del marchio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)