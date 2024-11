Mercedes-AMG, in arrivo il primo SUV elettrico ad alte prestazioni

(Adnkronos) –

Mercedes-AMG è pronta a un lancio storico. Per la prima volta nei suoi 57 anni di storia, sta sviluppando internamente un SUV ad alte prestazioni e a zero emissioni. Un fuoristrada “born in Affalterbach” che sarà costruito sulla piattaforma elettrica ad alte prestazioni AMG.EA.

Entro la fine di quest’anno, diversi prototipi di questo nuovo ed entusiasmante fuoristrada con le sembianze di un SUV, saranno sottoposti ai primi test drive. Un cambio di passo che segnerà l’inizio di una nuova era per la divisione sportiva della Casa della Stella a Tre Punte. Un ritorno in grande stile in un segmento di mercato che AMG ha creato oltre 25 anni fa con la ML 55.

Attualmente la sua gamma vanta ben sei SUV ad alte prestazioni: GLA, GLB, GLC, GLE, GLS ed EQE SUV.



Michael Schiebe, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes AMG GmbH e Responsabile delle Divisioni Mercedes Benz Classe G e Mercedes Maybach, ha dichiarato: "Da molti anni i SUV sono tra i nostri modelli più popolari. Con questo SUV 'Born in Affalterbach', rispondiamo a questa tendenza offrendo ai nostri clienti un fuoristrada ad alte prestazioni davvero accattivante, basato sulla piattaforma AMG.EA. La nostra nuova architettura ad alte prestazioni segue una chiara filosofia: 'AMG First, EV Second'. Questo significa che i veicoli non solo eccellono come veicoli elettrici, ma incarnano anche la qualità fondamentali di AMG in termini di emozioni e prestazioni".