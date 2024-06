Mercedes-Benz trasforma i suoi showroom

(Adnkronos) –

Mercedes-Benz trasforma i suoi show-room in veri e propri luoghi di interesse ed esperienza. L’obiettivo è quello di anticipare tendenze e desideri dei clienti, offrendo una customer journey ancora più immersa, personalizzata e digitale. La Casa della Stella a Tre Punte ogni anno investe circa tre milioni di euro per attività legate alla Customer Experience. Una rivoluzione estetica e funzionale che risponde ai nuovi percorsi di acquisto, il Team Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia in collaborazione con l’agenzia Team X, ha realizzato una campagna che sottolinea i valori del MAR20X.

Assicurare ai propri clienti un’esperienza omnichannel, un viaggio senza soluzione di continuità tra universo fisico e mondo digitale dove vengono diversificati i ruoli e competenze. I nuovi showroom della Stella rispondono proprio a questa esigenza, quella di soddisfare le aspettative dei clienti. Sono stati coinvolti nuovi partner sul territorio, il tutto per una profonda riorganizzazione interna che, oltre a rimodulare gli aspetti architettonici e funzionali, introduce nuove figure professionali, in grado di semplificare diversi processi, anche quelli di acquisto e di rispondere allo stesso tempo, ai reali bisogni della clientela. Showroom concepiti seguendo la stessa filosofia delle boutique delle grandi firme del lusso, il punto vendita diventa così una piattaforma esponenziale che rafforza i valori del marchio e permette di sfruttare maggiormente le relazioni fisiche. “Per rendere ancora più efficace la relazione con i nostri clienti abbiamo coinvolto i nostri partner sul territorio in una profonda riorganizzazione interna che, oltre a rimodulare gli aspetti architettonici e funzionali, introduce nuove figure professionali, in grado di semplificare i processi e rispondere tempestivamente e in maniera sempre più efficace a quelli che sono i loro reali bisogni”, ha dichiarato Andrea Nazzaro, Responsabile Retail Network Development di Mercedes-Benz Italia.

