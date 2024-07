MG HS: debutta a Goodwood il nuovo SUV

(Adnkronos) – La nuova MG HS debutterà al Goodwood Festival of Speed 2024.

Nasce sulle orme della Roewe RX5, la nuova MG HS sarà disponibile sul mercato europeo con motorizzazione benzina ma anche con alimentazione full electric. Costerà circa 30.000 euro e si posizionerà nel segmento dei SUV di medie dimensioni, la rinnovata HS ha una lunghezza di 4,655 metri, una larghezza di 1,890 metri e un’altezza di 1,664 metri. Il suo passo è di 2,765 metri. Esteticamente è chiaro il richiamo agli altri modelli della gamma. Il frontale si caratterizza per la grande griglia e per i sottili gruppo ottici full LED. Nell’abitacolo si respira aria di tecnologia, presenti due display da 12,3 pollici. Il sistema d’infotainemnt è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Novità anche per i rivestimenti, rispetto alla generazione precedente, migliora la qualità. Vari gli allestimenti e le possibilità di configurazione. Sarà proposta inizialmente con la motorizzazione benzina e con la variante ibrida plug-in. Il quattro cilindri da 1,5 litri, un turbo benzina, sprigiona una potenza di 169 cavalli per una coppia di 275 Nm. Disponibile sia un cambio manuale a sei rapporti che un automatico doppia frizione a sette rapporti. Nel classico 0 – 100 km/h impiega meno di 10 secondi, per una velocità massima di 190 km/h. La versione più potente, la PHEV, ha una potenza di 352 cavalli e brucia i 100 km/h in meno di 7 secondi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)