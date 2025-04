Mobilize Fast Charge: la ricarica ultrarapida diventa accessibile

(Adnkronos) –

Mobilize, brand del Gruppo Renault, accompagna la transizione verso la mobilità elettrica offrendo soluzioni di ricarica pensate per ogni esigenza: a casa, sul posto di lavoro e in viaggio. Con il progetto Mobilize Fast Charge, il marchio introduce una nuova rete di stazioni di ricarica ultrarapida aperta a tutti i veicoli elettrici, progettata per coprire anche le aree fuori dalle autostrade. Dal 2023 sono già attive 25 stazioni in Francia, con l’obiettivo di arrivare a 100 entro fine 2025. Ma il piano è su scala europea: a partire dal secondo semestre 2025, la rete si estenderà a Spagna e Belgio, mercati chiave per Renault. In Italia, invece, Mobilize ha avviato una collaborazione con Free To X, società del gruppo Autostrade per l’Italia, per sfruttare e ampliare la rete di stazioni già esistente. L’obiettivo complessivo è ambizioso: 650 stazioni attive entro il 2028 in quattro Paesi. Le stazioni offrono una potenza fino a 320 kW, sufficiente per recuperare fino a 400 km di autonomia in 15 minuti. Un servizio ideale per i lunghi viaggi, garantito 24 ore su 24 con una disponibilità superiore al 99%. Le stazioni sono compatibili con la tecnologia Plug & Charge, che consente l’avvio automatico della ricarica senza bisogno di badge o carte. I clienti Renault possono accedere a questa funzionalità tramite il Mobilize Charge Pass, che offre anche condizioni vantaggiose: 0,39 €/kWh per un anno. Chi paga con carta approfitta invece di un prezzo di lancio a 0,41 €/kWh per i primi due mesi. In alcune sedi selezionate, è disponibile anche una lounge per rilassarsi o lavorare durante la sosta, con Wi-Fi gratuito, snack, bevande e una cabina per telefonate riservate

