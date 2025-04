Hyundai INSTEROID debutta al Seoul Mobility Show

(Adnkronos) –

Hyundai Motor presenta a Seoul un progetto visionario: si chiama INSTEROID, ed è la nuova concept car ispirata al mondo del gaming, derivata dalla city SUV elettrica INSTER. Il risultato è un veicolo pensato per stupire, coinvolgere e ridefinire il modo in cui i giovani si relazionano all’auto. Lanciata in anteprima durante l’evento esclusivo Night Garage Party, INSTEROID sarà protagonista del Seoul Mobility Show dal 3 al 13 aprile. Questo prototipo nasce dal centro stile europeo Hyundai e rappresenta una fusione tra estetica sportiva, personalizzazione estrema e sperimentazione sensoriale.

La carrozzeria è più larga, con spoiler, diffusori e prese d’aria che migliorano l’aerodinamica. L’abitacolo, essenziale e ispirato alle corse, propone sedili a guscio, roll-bar e comandi minimal per un’esperienza immersiva. Non mancano elementi “giocosi” come il sistema audio Beat House e la Message Grid, pensati per aumentare il coinvolgimento emotivo.

Il prototipo adotta materiali sostenibili, come il tessuto 3D knit realizzato da filati riciclati. Le strutture interne leggere e il look bianco con inserti arancioni definiscono un’identità forte, originale e orientata al futuro.

INSTEROID non è solo un'auto da esposizione. Hyundai ha sviluppato anche un videogioco in cui i giocatori possono trasformare virtualmente la INSTER raccogliendo "steroidi" durante una sfida a tempo. Il gioco sarà disponibile online ad aprile, senza app da scaricare. Dopo la Corea, il concept sarà presentato anche in Europa come modello di punta della gamma INSTER, contribuendo a rafforzare il legame tra design d'avanguardia e mobilità elettrica urbana.