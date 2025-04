Nuova Renault Megane E-Tech Electric, anche in versione Esprit Alpine

(Adnkronos) –

Renault Megane E-Tech Electric si rinnova per il 2025 con importanti novità estetiche e tecnologiche. La compatta elettrica della Losanga accoglie in gamma la nuova versione Esprit Alpine, che unisce l’efficienza della propulsione elettrica all’eleganza sportiva del brand Alpine. La nuova Renault Megane E-Tech 2025 Esprit Alpine si contraddistingue per l’esclusiva tinta carrozzeria Grigio Scisto Satinato, cerchi in lega da 20” neri, dettagli in nero lucido sui paraurti e sui profili dei finestrini, nonché per la losanga anteriore e posteriore in finitura scura. Il badge Alpine sul parafango anteriore completa il look grintoso. Anche l’abitacolo riflette l’identità sportiva tipica di questa versione. I sedili dal design avvolgente sono realizzati in tessuto nero goffrato con cuciture blu, ispirati al mondo delle calzature racing. La plancia, i braccioli e la consolle centrale sono rivestiti in TEP nero, mentre i materiali riciclati confermano l’anima sostenibile del modello. Il tocco tricolore richiama l’orgoglio delle origini francesi condivise da Alpine e Renault. Tra le principali novità tecniche troviamo la funzione One Pedal, sviluppata da Ampere. Consente di gestire accelerazione e decelerazione con un solo pedale, migliorando l’efficienza energetica e riducendo l’usura dei freni. Sarà disponibile anche come aggiornamento post-vendita per le Megane prodotte da marzo 2024 in poi. Non manca la nuova dotazione di serie con caricatore bidirezionale AC da 11 kW, mentre quello da 22 kW resta disponibile su richiesta. Attraverso l’adattatore V2L (vehicle-to-load), Megane E-Tech Electric può alimentare piccoli dispositivi elettronici utilizzando l’energia della propria batteria. La gamma 2025 si articola su due allestimenti: Techno, con motore da 220 CV, e Esprit

Alpine. L'autonomia massima raggiunge i 468 km (WLTP). Il modello è assemblato in Francia, a Douai.