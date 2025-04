Fiat Topolino e GALLO insieme alla Milano Design Week 2025

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week 2025, due icone italiane si incontrano per dare vita a un progetto unico: Fiat Topolino e GALLO collaborano per raccontare un nuovo linguaggio fatto di colore, libertà e sostenibilità. Protagonista è la Topolino 100% elettrica, reinterpretata da GALLO in quattro livree inedite, ognuna espressione di uno stile preciso. La prima, già svelata, rende omaggio alle celebri righe multicolor del brand, rielaborate sul verde esclusivo “Verde Vita” della city car. Un design vivace e dinamico, pensato per spezzare il grigiore urbano con energia cromatica. Le altre tre versioni, che saranno svelate dall’8 al 13 aprile, si ispirano ad altri motivi classici della maison: le eleganti righe bicolore ed i pois vivaci.

Durante la Design Week, le quattro Topolino personalizzate animeranno le vie di Milano con test drive aperti al pubblico e saranno esposte nel cuore del Durini Design District, presso il negozio GALLO di via Durini 26, dove anche vetrine e interni si trasformeranno per l'occasione in una celebrazione di creatività e movimento. Fiat Topolino, pensata per una mobilità urbana sostenibile e accessibile dai 14 anni, si conferma ambasciatrice di uno stile di vita più responsabile e libero. Come un accessorio GALLO illumina un outfit formale, così questa collaborazione accende la città con originalità. A completare l'esperienza, GALLO presenta una capsule collection di calze in edizione limitata, con la Topolino multicolor come protagonista: un piccolo oggetto da collezione che racchiude l'anima dell'evento.