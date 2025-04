Eccentrica Rose Phoenix: inizia la produzione della Restomod ispirata alla Lamborghini Diablo

(Adnkronos) –

Eccentrica avvia ufficialmente la produzione della sua V12 restomod, celebrando il traguardo con la Rose Phoenix, secondo esemplare cliente presentato nella factory di Pont-Saint-Martin. Il progetto Eccentrica nasce per reinterpretare l'iconica Lamborghini Diablo, trasformandola in una moderna opera d'arte su quattro ruote. Fondatore della visione è Emanuel Colombini, imprenditore e collezionista, da sempre affascinato dalla supercar che dominava le copertine degli anni '90. Mantiene il motore V12 aspirato da 5.7 litri, portato a 550 CV grazie a nuove mappature, corpi farfallati elettronici e alberi a camme rivisti. Il cambio manuale a sei marce, con rapporti accorciati, assicura una guida più reattiva, mentre la retromarcia elettrica aggiunge un tocco di modernità funzionale. Telaio rinforzato, peso ridotto di 40 kg grazie all'uso della fibra di carbonio e sospensioni semi-attive regolabili completano il pacchetto tecnico, pensato per offrire prestazioni autentiche. L'impianto frenante Brembo con dischi da 380 mm e pinze a sei pistoncini garantisce potenza e controllo in ogni situazione. Con la Rose Phoenix, Eccentrica inaugura la produzione dei 19 esemplari previsti. Questa configurazione si distingue per la raffinata livrea Rose Gold a triplo strato e dettagli in nero semi-opaco, che ne esaltano la linea aggressiva ma elegante. Gli interni uniscono lusso e sportività: pelle nabuk e Alcantara Coconut si fondono con inserti Rose Gold, creando un ambiente sofisticato e coerente con l'estetica esterna. Il sistema infotainment, ispirato agli anni '90 ma completamente digitale, ospita comandi integrati al volante, mentre l'impianto audio Marantz assicura un'esperienza immersiva e personalizzata.