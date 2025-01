Nel 2024 le vendite di SEAT S.A. crescono del 7,5%

(Adnkronos) – Nel 2024, le vendite di SEAT S.A. sono cresciute del 7,5%, nonostante il difficile contesto dell’industria automobilistica mondiale, il forte successo dei marchi SEAT e CUPRA ha permesso di consegnare nel 2024 ben 558.100 vetture nel mondo.

“L’industria automobilistica ha affrontato sfide importanti nel 2024, contraddistinte da condizioni economiche instabili, da un’intensa concorrenza e dalla resistenza dell’industria ad acquistare veicoli completamente elettrici. Ma questi dati positivi sulle consegne ci incoraggiano a perseguire la nostra strategia”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA. “I prossimi mesi metteranno alla prova la nostra determinazione, mentre la nostra trasformazione procede. Siamo impegnati nell’elettrificazione; tuttavia, abbiamo bisogno di misure urgenti da parte del governo e delle parti interessate per garantire un futuro elettrico, perché c’è in gioco il nostro settore”, ha aggiunto. Riguardo CUPRA si parla di un gran successo perchè ha superato le 800.000 consegne di veicoli dal suo lancio nel 2018. Solo l’anno scorso, la CUPRA Formentor ha mantenuto la sua posizione di bestseller con 111.300 consegne in tutto il mondo, mentre la CUPRA Born è stata il secondo modello più popolare del marchio, con 41.800 unità consegnate. Quest’anno poi con l’arrivo di CUPRA Tavascan, il primo SUV coupé 100% elettrico del marchio, e di CUPRA Terramar, il SUV sportivo della casa spagnola, i numeri sono destinati a crescere ancora. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)