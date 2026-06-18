Nuova Audi A6 allroad, più larga, più connessa, più tecnologica

(Adnkronos) – Nel mercato dominato dai SUV, la Audi A6 allroad continua a seguire una strada tutta sua. La quinta generazione della familiare dei Quattro Anelli evolve infatti un concetto che unisce comfort, capacità di affrontare percorsi difficili e piacere di guida, introducendo soluzioni tecniche e motorizzazioni profondamente aggiornate.

L’impatto visivo è immediato. La nuova Audi A6 allroad cresce nelle dimensioni e sfoggia una carrozzeria più larga rispetto alla A6 Avant, enfatizzando la presenza su strada. Passaruota dedicati, protezioni inferiori e un’altezza da terra superiore contribuiscono a rafforzarne l’identità avventurosa, senza rinunciare all’eleganza tipica della gamma A6.

Uno dei punti di forza della nuova Audi A6 allroad è rappresentato dalle sospensioni pneumatiche adattive di serie. Il sistema modifica l’altezza della vettura in base alla modalità di guida e alle condizioni del percorso, migliorando comfort, stabilità e capacità di affrontare fondi a bassa aderenza.

A supportare la guida interviene la trazione integrale quattro ultra, capace di gestire automaticamente la distribuzione della coppia tra gli assi per garantire efficienza e motricità. Lo sterzo integrale contribuisce inoltre a migliorare maneggevolezza nei centri urbani e precisione alle alte velocità.

La gamma motori punta sull’elettrificazione. Da un lato troviamo il V6 3.0 TDI mild hybrid da 299 CV, abbinato a una sofisticata sovralimentazione che migliora la risposta ai bassi regimi. Dall’altro debutta per la prima volta nella storia del modello una versione plug-in hybrid da 367 CV.



Quest’ultima può percorrere fino a 95 chilometri in modalità elettrica e integra una funzione che permette di ricaricare la batteria durante la marcia, offrendo una maggiore flessibilità nell’utilizzo quotidiano.

Immancabili, visto anche il posizionamento della vettura, dei sistemi digitiali di nuova generazione, con schermi ad alta definizione, assistente vocale evoluto e connettività.

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