Nuova BMW Serie 1, una quarta generazione dinamica

(Adnkronos) –

Nuova BMW Serie 1 giunge alla sua quarta generazione. Un design dinamico e un’ampia gamma di motorizzazioni completamente rinnovate. Sulla nuova BMW Serie 1 sono stati adottati propulsori altamente efficienti con tecnologia mild hybrid a 48 volt.

Prodotta nello stabilimento del BMW Group di Lipsia, la compatta cinque porte tedesca sarà lanciata sul mercato a partire dal mese di ottobre 2024. In Europa, il mercato più importante sarà quello tedesco, oltre continente, in Giappone. Lunga 4,361 metri, larga 1,8 metri, alta 1,459 metri (+25 mm rispetto alla generazione precedente), la nuova Serie 1 ha un passo di 2,670 metri. Proporzioni tipiche BMW, il cofano lungo dona slancio a un profilo laterale dinamico. La cellula passeggeri è ben arretrata, il posteriore è possente. Cambia radicalmente rispetto al passato il frontale, ora più basso e piatto. Un look sportivo, dunque, sottolineato anche dalla presenza dei fari a LED di serie, che incorporano le luci diurne e gli indicatori di direzione. A richiesta, sono disponibili quelli adattivi a LED con abbaglianti a matrice attiva e funzione cornering light.

Segno distintivo di ogni BMW è il doppio rene. La griglia radiatore, sulla rinnovata Serie 1, è più ampia e protesa in avanti e presenta una struttura innovativa fatta di listelli verticali e diagonali. Nella vista laterale è evidente la forma a cuneo dei finestrini, la presenza della Shadow Line lucida BMW Individual, offerta di serie, include un elemento grafico che riporta il numero 1 esaltando la forma della terza luce laterale. La particolare cura aerodinamica che i tecnici della Casa dell’Elica hanno conferito alla nuova Serie 1, è sottolineata anche dalla presenza di un lungo spoiler sul tetto e di deflettori aria laterali. Al retro, i gruppi ottici sono suddivisi in due parti e si estendono anche alle sezioni laterali. La nuova BMW Serie 1 è il primo modello del Marchio a essere disponibile con il tetto verniciato a contrasto con la carrozzeria. La sua finitura lucida sottolinea il DNA sportivo della vettura. È la versione top di gamma, la Serie 1 più dinamica. Si caratterizza per un look grintoso, sottolineato dalla presenza del pacchetto M Sport (optional l’M Sport Design). Le specifiche M includono due grandi prese d’aria sulla grembialatura anteriore, minigonne laterali pronunciate e un estrattore aria inferiore posteriore.

Cuore della nuova BMW M135 xDrive è il motore quattro cilindri da 300 cavalli, propulsore che consente alla tedesca di bruciare i 100 km/h con partenza da fermo in 4,9 secondi. Di serie su questa versione è disponibile il telaio adattivo M con sterzo sportivo e trazione integrale intelligente. Esternamente, la griglia radiatore M presenta delle barre orizzontali, le calotte degli specchi retrovisori esterni hanno il design M, quattro i terminali di scarico. Specifico per questa versione è l’assetto. Esclusivamente per la BMW M135 xDrive è disponibile un pacchetto tecnologico M che include sospensioni più rigide, impianto frenante M Compound e cerchi in lega leggera forgiati da 19 pollici. Su tutte le varianti della nuova Serie 1 sono disponibili l’M Sport Package Pro e accessori BMW M Performance Parts.



Così come sulla M135 xDrive, sull’intera gamma, i propulsori fanno parte dell’ultima generazione di motori modulari del BMW Group. La Serie 1 120 è spinta da un motore tre cilindri da 170 cavalli, la 120d da un quattro cilindri da 163 cavalli. Nello 0 – 100 km/h, la 120 impiega 7,8 secondi, la 120d 7,9 secondi. Motore quattro cilindri in linea turbodiesel anche per la 118d. Ha una potenza di 150 cavalli e raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in 8,3 secondi. Sul fronte dei consumi, il Marchio dell’Elica dichiara per la 120d un consumo nel ciclo combinato pari a 4,8 – 4,3 litri per 100 km, per la 118d il consumo è pari, sempre nel ciclo combinato, a 5,2 – 4,6 litri per 100 km. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)