Nuova Nissan Murano 2025: stile, innovazione e prestazioni da riferimento

(Adnkronos) –

Nissan Murano 2025 punta su di un design sofisticato, tecnologie avanzate e interni lussuosi. Con linee moderne ed eleganti, la nuova Nissan Murano è progettata per catturare l’attenzione. Il SUV nipponico sfoggia interni, accoglienti e curati nei minimi dettagli. Ampie le possibilità di personalizzazione. A richiesta sono disponibili tetto panoramico, sedili anteriori ventilati e massaggianti, sedili posteriori riscaldati e un sistema di illuminazione ambientale con 64 colori. Sul SUV giapponese è presente il Nissan Safety Shield.

Di serie l'Invisible Hood View, che offre una visione virtuale sotto il cofano, e il 3D Around View® Monitor, che consente di manovrare l'auto con precisione. Inoltre, il sistema ProPILOT Assist semplifica la guida in autostrada, rendendo ogni viaggio più piacevole e sicuro. La Murano offre una connettività intuitiva grazie al touchscreen da 12,3 pollici con Google integrato, che include Google Maps e numerose app. A completare l'esperienza, il sistema audio Bose a 10 altoparlanti garantisce una qualità sonora impeccabile per tutti i passeggeri. La nuova Nissan Murano 2025 è equipaggiata con un motore 2 litri turbo benzina da 241 cavalli e 260 Nm di coppia massima. Presente un cambio automatico a 9 rapporti.