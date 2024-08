Nuovo Opel Movano: consumi ridotto e cambio automatico a nove marce

(Adnkronos) – Il nuovo Opel Movano è un veicolo commerciale leggero di nuova generazione. Ha un volume di carico fino a 17 m3 e una portata fino a 2 tonnellate, il nuovo Opel Movano è dotato di inediti sistemi di assistenza ai vertici della categoria.

Cambio automatico a otto rapporti è disponibile in combinazione con il nuovo motore turbodiesel da 2,2 litri da 140 cavalli o 180 cavalli. Efficienza e consumi ridotti, la Casa del Fulmine dichiara una percorrenza media di 8,2 litri per 100 km. Il nuovo ambio automatico è stato progettato per resistere a una coppia elevata. L’unità da 180 cavalli sprigiona 450 Newton metri. Tempi di cambiata più brevi grazie al controllo idraulico, una novità che influisce positivamente anche sul comfort di guida. Novità assoluta è la presenza in gamma di una variante full electric da 272 cavalli per 410 Nm di coppia massima. Grazie alla presenza di un pacco batteria da 110 kWh, il nuovo Opel Movano Electric riesce a percorrere fino a 420 km nel ciclo WLTP.

Per quanto concerne la ricarica, occorrono soli 55 minuti per passare fino all’80% della capacità massima della batteria.

Tra qualche mese sarà disponibile anche l’alimentazione a idrogeno.

Si chiamerà Movano Hydrogen, il veicolo commerciale dotato di celle a combustione a idrogeno, capace di un'autonomia fino a 500 km. Le bombole potranno essere riempite di idrogeno in soli cinque minuti.