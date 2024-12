Nuovo Peugeot Landtrek, motorizzazione turbodiesel

(Adnkronos) –

Peugeot Landtrek è un pick-up di successo nel suo segmento di mercato. Con oltre 2,5 milioni di unità vendute a partire dal suo lancio commerciale, Peugeot Landtrek è venduto in circa 40 Paesi, principalmente in Africa, Medio Oriente e Sud America. Combina le esigenze di spostamento per uso privato a quelli per utilizzo professionale, il pick-up della Casa del Leone è disponibile con un’ampia scelta di motorizzazioni e in tre configurazioni: cabina, cabina singola e doppia cabina, per una lunghezza che varia da 5,33 metri a 5,39 metri. A prescindere dalle versioni, unica è la larghezza di ben 1,92 metri. Esteticamente tante le novità rispetto al modello precedente, a cominciare dalla calandra, per passare alle luci diurne a LED a forma di artigli. Un quattro cilindri da 2.184 cc capace di sprigionare una potenza massima di 200 cavalli per una coppia di 450 Nm. La nuova motorizzazione è disponibile sia con cambio manuale a 6 marce sia con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

La versione d'accesso è spinta da un propulsore Diesel da 1,9 litri da 150 CV e 350 Nm di coppia massima. Sul fronte delle motorizzazioni benzina, il Landtreck si avvale di un'unità turbo da 2,4 litri da 210 CV e 320 Nm di coppia. Il pick-up francese è offerto con trazione 4×2 o 4×4 con marce ridotte. La presenza di un differenziale posteriore sulla variante con trasmissione integrale e il sistema eLocker con disinnesto automatico, consente al Landtrek di affrontare agevolmente anche i percorsi più impervi.