Omoda 7, pronta a ridefinire un nuovo concetto di estetica

Omoda & Jaecoo hanno recentemente lanciato un nuovo SUV, intraprendente e tecnologico, il nuovo Omoda 7.

Un’auto fuori dagli schemi tradizionali, che abbina tecnologia e personalizzazione ma anche una attenzione verso la sostenibilità. Omoda 7 nasce sulla scia di una nuova tendenza stilistica del Marchio automobilistico cinese, la “

Art in Motion”

. Un linguaggio evoluto, dove “

Ar

t

” rappresenta l’estetica, ferma e immobile, un quadro che trasmette un fascino stilistico di immediato e grande impatto, “

Motion”

incarna il movimento, la passione, il dinamismo ma anche la vitalità. Un frontale tradizionale dove una griglia dinamica senza soluzione di continuità, disegna forme e linee di una carrozzeria snella, ma al tempo stesso elegante. Una carrozzeria ricca di contrasti, profilo elegante che mette in luce un corpo macchina originale.

Omoda 7 è un SUV che trasmette energia

Una tecnologia che esalta la qualità della vita ma anche l’individualità, una vettura che rappresenta anche uno stile di vita personalizzato. I fari posteriori sono dotati della più recente tecnologia di luce ultra-rossa, tecnologia che garantisce dinamicità e funzionalità, quelle anteriori sembrano vive, perché disegnano forme e angoli al buio.

Il progetto OMODA 7 Product Co-creation Project verrà presentato il prossimo mese di ottobre in occasione dell’OMODA & JAECOO International User Summit.



Steve Eum, General Manager Ricerca e Sviluppo del Design di OMODA, ha dichiarato: “Il nostro pubblico di riferimento è il New LOHAS (nuovi Lifestyles of Health and Sustainability) che ama la moda d’avanguardia, le esperienze dinamiche e la tecnologia del futuro. Ci auguriamo che OMODA possa diventare un’estensione del loro stile di vita”.

