Opel Corsa GSE, test al Nurburgring per la nuova elettrica sportiva

(Adnkronos) – La nuova Opel Corsa GSE entra nella fase decisiva del suo sviluppo, con una sessione di test intensivi su uno dei tracciati più impegnativi al mondo. Il Nurburgring diventa così il banco di prova ideale per affinare il comportamento dinamico della futura hot hatch elettrica del marchio tedesco.

Dopo l’annuncio del modello atteso entro la fine dell’anno, Opel accelera il lavoro sulla versione più performante della sua compatta, portando la vettura sul circuito dell’Eifel per mettere a punto gli ultimi dettagli tecnici, in particolare quelli legati al telaio e alla risposta su strada.

Non si tratta di un passaggio simbolico: il Nurburgring rappresenta da sempre un riferimento assoluto per lo sviluppo delle vetture sportive, grazie alla combinazione di curve veloci, cambi di pendenza e condizioni estreme che permettono di valutare ogni aspetto della dinamica di guida.

Il lavoro degli ingegneri si è concentrato principalmente sulla messa a punto del telaio sportivo, elemento chiave per gestire le prestazioni di una vettura elettrica ad alte prestazioni. In particolare, sono stati ottimizzati lo sterzo e i sistemi elettronici come l’ESC, calibrati per garantire precisione e controllo anche nelle situazioni più impegnative.

L’obiettivo è chiaro: offrire una guida coinvolgente e reattiva, mantenendo al tempo stesso elevati livelli di stabilità e sicurezza. La nuova Opel Corsa GSE punta a diventare la versione di serie più potente mai realizzata del modello, portando la tradizione sportiva del marchio nell’era dell’elettrico.

La nuova Corsa GSE sarà presentata ufficialmente entro l’anno, con un debutto atteso in occasione del Salone di Parigi. Il modello promette di distinguersi non solo per le prestazioni, ma anche per un design caratterizzato da elementi specifici che ne sottolineano l’identità sportiva.

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