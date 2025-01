Opel offre “l’elettrico all-in”

(Adnkronos) – In occasione del Salone dell’Auto di Bruxelles 2025 l’amministratore delegato di Opel, Florian Huettl, ha annunciato che il marchio Opel passerà all'”Electric All In”. Opel ha presentato per la prima volta in Belgio i nuovi Opel Grandland, Frontera e il nuovo Opel Mokka.

Opel è uno dei protagonisti del futuro dell’elettrificazione automobilistica ed è il primo produttore tedesco a rendere l’acquisto di un’auto elettrica ancora più conveniente e rilassante con almeno una variante elettrica a batteria di ogni modello. Questo è ora garantito anche dal nostro nuovo pacchetto ‘Electric All In’, che rende il passaggio all’elettromobilità attraente per i nostri clienti al di là del prodotto stesso”, ha dichiarato Florian Huettl.



Opel semplifica e promuove l’acquisto di un’auto elettrica dando ai suoi clienti numerosi servizi aggiuntivi nello specifico quando acquistano una vettura elettrica. A seconda del mercato, sono inclusi servizi come una wallbox ePro per la ricarica rapida a casa, i servizi Opel Connect Plus1 e otto anni di assistenza alla ricarica mobile, assistenza stradale e garanzia sulla batteria. ” Si tratta di un approccio unico che fornisce le risposte giuste alle domande dei clienti e rende il passaggio a un modello elettrico a batteria più facile sotto ogni punto di vista”, ha affermato Huettl.

