Pagani al MIMO 2025: performance e artigianato in scena a Monza

(Adnkronos) – Dal 27 al 29 giugno 2025, Pagani Automobili sarà protagonista al MIMO Milano Monza Motor Show, evento a cielo aperto e a ingresso gratuito all’Autodromo Nazionale di Monza. Nel paddock, il pubblico potrà ammirare due esemplari unici della visione Pagani: l’Utopia e la rarissima Huayra Codalunga. Ma l’appuntamento più atteso si svolgerà in pista, con la prima apparizione pubblica in movimento della nuova Huayra R Evo Roadster all’interno del programma Arte in Pista. L’Utopia rappresenta il terzo capitolo della storia del marchio. Prodotta in 99 unità, fonde linee ispirate agli anni ’50 e ’60 con una visione stilistica contemporanea. Il suo design, intramontabile e riconoscibile, è costruito attorno al piacere autentico della guida. Dotata di cambio manuale a sette marce e strumentazione analogica, monta un motore termico Pagani V12 sviluppato da Mercedes-AMG su specifiche dedicate, in controtendenza rispetto alle logiche moderne, a favore della leggerezza e del coinvolgimento diretto. Realizzata in soli cinque esemplari dalla divisione Grandi Complicazioni, la Huayra Codalunga si ispira alle silhouette delle auto da corsa degli anni Sessanta. Superfici pure, verniciature opache, tonalità sobrie e interni artigianali raccontano un’estetica fatta di dettagli senza tempo.

Grandi Complicazioni è il reparto Pagani dedicato alle creazioni più sofisticate, uniche e irripetibili. Ogni progetto è frutto di un dialogo diretto con il cliente, che partecipa attivamente allo sviluppo della propria vettura. L’unico limite è l’immaginazione.

Arte in Pista, programma lanciato nel 2021 con la Huayra R, offre ai proprietari di Hypercar da pista un'esperienza esclusiva sui circuiti più prestigiosi del mondo.