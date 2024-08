Quali sono le auto più vendute in Italia a luglio 2024?

(Adnkronos) – Quali sono state nel mese di luglio in Italia le auto più vendute? Grazie anche all’effetto degli incentivi, nel mese di luglio sono state immatricolate in Italia 124.086 vetture. Una crescita pari al 4,7%, nel solo mese di luglio 2024, sono state immatricolate poco più di 35.900 auto con alimentazione a benzina, contro le 34.650 unità di luglio 2023. Calano sensibilmente le immatricolazioni di auto diesel, sono 16.281 le unità immatricolate contro le 21.848 dello stesso periodo dell’anno precedente (-25,5%). In alo anche le immatricolazioni di vetture con alimentazione ibrida plug-in, nel mese di luglio sono 4.889 le immatricolazioni contro le 5.358 unità dello scorso anno (-8,8%). Anche con in lieve crescita, buono l’andamento delle BEV nel nostro mercato. Dopo la grande spinta degli incentivi nel mese di giugno, le auto elettriche continuano a conquistare piccoli ma decisivi consensi. Sono 4.292 le immatricolazioni contro le 4.217 dell’anno precedente (+0,9%). Classifica auto più vendute in Italia nel mese di luglio 2024

Auto elettriche

• Volvo EX30: 401 • Tesla Model Y: 279 • MG4: 252 • Peugeot 2008: 203 • BMW iX1: 198 • Tesla Model 3: 176 • Fiat 500: 170 • Jeep Avenger: 142 • Nissan Leaf: 139 • Audi Q4 e-tron: 115 • Auto Plug-in

Auto ibride plug-in

• Cupra Formentor: 773 • Lync&Co 01: 280 • Toyota C-HR: 270 • Ford Kuga: 268 • Jeep Renegade: 254 • BMW X1: 251 • Audi Q5: 185 • Jeep Compass: 175 • Volvo X60: 157 • Porsche Cayenne: 128

Auto ibride

• Fiat Panda: 7.331 • Toyota Yaris Cross: 3.434 • Lancia Ypsilon: 2.253 • Ford Puma: 2.177 • Toyota Yaris: 2.176 • Kia Sportage: 1.667 • Jeep Avenger: 1.583 • Fiat 500: 1.078 • Hyundai Tucson: 1.069 • Suzuki Ignis: 970

Auto diesel

• Audi Q3, 1.476 • Volkswagen Tiguan: 1.379 • Volkswagen T-Roc: 773 • BMW X1: 767 • Mercedes GLA: 765 • Alfa Romeo Tonale: 664 • Jeep Compass: 521 • Dacia Duster: 510 • Audi A3: 497 • Alfa Romeo Stelvio: 493

Auto a GPL

• Dacia Sandero: 4.647 • Dacia Duster: 2.016 • Renault Captur: 1.840 • Renault Clio: 1.664 • DR 5.0: 835 • Dacia Jogger: 598 • Lancia Ypsilon: 514 • Kia Stonic: 365 • Kia Picanto: 324 • DR 3.0: 289

Auto a Metano

• Volkswagen Polo: 7 • Skoda Octavia: 6

Auto a benzina

• Opel Corsa: 3.086 • Citroen C3: 2.162 • MG ZS: 2.068 • Volkswagen T-Cross: 1.969 • Toyota Aygo X: 1.933 • Peugeot 2008: 1.693 • Volkswagen T-Roc: 1.652 • Peugeot 208: 1.620 • Jeep Avenger: 1.444 • Dacia Sandero: 1.278 —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)