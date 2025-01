Subaru Crosstrek Hybrid 2026: arriva la terza generazione

(Adnkronos) –

Subaru è pronta a lanciare la terza generazione del suo celebre crossover ibrido, la Crosstrek Hybrid, un modello che punta su innovazione, prestazioni migliorate e un design più accattivante. Rispetto alle precedenti versioni, la nuova Crosstrek Hybrid 2026 si distingue per motorizzazioni più efficienti e un’economia di consumi senza compromessi. Il debutto ufficiale è atteso per l’autunno 2025, con grandi aspettative da parte degli appassionati del marchio. Il cuore della Subaru Crosstrek Hybrid 2026 è un motore a quattro cilindri con ciclo Miller, abbinato a un sistema ibrido avanzato. Grazie al supporto di un pacco batteria da 1,1 kWh, il motore eroga 194 cavalli, segnando un aumento di 12 cavalli rispetto alla versione precedente da 2,5 litri. Questa configurazione garantisce maggiore efficienza, ideale per chi cerca prestazioni elevate e consumi ridotti. La trasmissione utilizza un cambio Lineatronic CVT, mentre la trazione integrale rimane un segno distintivo di Subaru, assicurando stabilità e controllo anche su terreni difficili. Dal 2014, anno di debutto della prima generazione, la Crosstrek ha saputo evolversi, passando nel 2019 alla versione plug-in hybrid con un’autonomia elettrica di circa 27 km. Con questa terza generazione, Subaru promette un mix perfetto tra autonomia complessiva e prestazioni: si stima che possa raggiungere fino a 600 km combinati tra motorizzazione ibrida ed elettrica. Il design, rivisto per essere più moderno e armonioso, rende la Crosstrek una scelta competitiva anche nel mercato europeo, dove dovrà confrontarsi con rivali affermate. Tra le novità spiccano opzioni di verniciatura inedite e una vasta gamma di accessori per esaltare il suo carattere outdoor. La Subaru Crosstrek Hybrid 2026 sarà disponibile presso le concessionarie ufficiali Subaru a partire dall’autunno del 2025. Con il suo design raffinato, la motorizzazione avanzata e l’attenzione alla sostenibilità, la nuova Crosstrek si candida a diventare uno dei crossover ibridi più apprezzati sul mercato. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)