Superleggera Veloce12: eleganza italiana

(Adnkronos) – La Superleggera Veloce12 incarna la quintessenza di Touring Superleggera, unendo maestria artigianale e ingegneria d’eccellenza per dare vita a un’auto capace di emozionare ogni guidatore. Con tecnologie all’avanguardia e un’impronta estetica distintiva, questa creazione esalta la perfetta sinergia tra uomo e macchina, amplificata dal ruggito inconfondibile del suo motore V12 aspirato. Ogni dettaglio della Superleggera Veloce12 è ispirato all’eredità storica di Touring, e la nuova tonalità Azzurro Cielo ne è una celebrazione emblematica. Da sempre, il blu rappresenta un pilastro dello stile Touring, sinonimo di classe e raffinatezza. Con Azzurro Cielo, questa tradizione viene reinterpretata in chiave contemporanea: la sua luminosità esalta le linee scultoree della Veloce12, giocando con luci e ombre per un effetto visivo di straordinaria profondità. Questa sfumatura esclusiva richiama modelli leggendari come l’Alfa Romeo 8C 2900 B Lungo, simbolo dell’eleganza senza tempo. Il suo distintivo azzurro ha guidato lo sviluppo cromatico della Veloce12, donandole un’identità visiva inconfondibile. Realizzare Azzurro Cielo è un’opera d’arte che richiede oltre 600 ore di lavorazione. Ogni fase, dalla preparazione della carrozzeria all’applicazione della vernice, è eseguita con una meticolosità estrema, testimonianza della maestria del team Touring. Il colore nasce dalla collaborazione tra designer e specialisti della verniciatura, unendo visione estetica e innovazione tecnica. Il risultato è una finitura vibrante, che cambia e si trasforma in base alla luce, rendendo ogni angolo della Veloce12 un’esperienza visiva unica. La Superleggera Veloce12 prosegue la tradizione cromatica di Touring, che ha caratterizzato modelli iconici come la Disco Volante Spyder, la Berlinetta Lusso e la Mini Vision Superleggera. Il blu non è solo una scelta estetica, ma un filo conduttore che lega la storia del marchio alle sue più recenti creazioni, esprimendo un’eleganza senza tempo. Oltre alla sua straordinaria estetica, la Superleggera Veloce12 offre un’esperienza di guida coinvolgente e sensoriale. Spinta da un motore V12 aspirato da 5.5 litri, con 503 CV di potenza, questa vettura eleva il piacere della guida analogica a un livello superiore. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)