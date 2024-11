Suzuki, alla Dakar con un veicolo a idrogeno

(Adnkronos) –

Suzuki parteciperà all’edizione 2025 della Dakar schierando una vettura a idrogeno. Si chiama HySE-X2 (Hydrogen Small Mobility & Engine Technology Association), il nuovo veicolo realizzato da Suzuki, che concorrerà nella categoria Mission 1000 ACT2 della Dakar 2025 in qualità di prototipo. Mission 1000 è la nuova categoria del rally-raid più difficile al mondo, destinata a veicoli di nuova generazione che promuovono la neutralità carbonica. L’obiettivo del Marchio di Hamamatsu è quello di testare le prestazioni del motore a idrogeno in condizioni estreme. Lo scorso anno il prototipo HySE-X1 ha concluso la gara classificandosi al quarto posto nella sua categoria. Il nuovo prototipo, l’HySE-X2, dovrà affrontare sfide ben più difficili, vista l’elevata velocità che si raggiunge in gara, l’aumento della capacità del serbatoio a idrogeno e il miglioramento del consumo di carburante alle medie velocità. Dichiarazione di Daichi Kai, Team Manager di HySE Dakar 2025: “Abbiamo deciso di partecipare alla Dakar con l’HySE-X2 con motore e telaio evoluti rispetto a quelli dell’HySE-X1. Ci impegniamo a contribuire allo sviluppo di tecnologie per motori a idrogeno compatti. I progressi tecnici ottenuti grazie all’esperienza accumulata con HySE-X1 sono enormi e punteremo a prestazioni del motore ancora più elevate”.



• Lunghezza × larghezza × altezza: 4.000 mm × 2.000 mm × 1.900 mm • Peso: 1.250 kg • Motore: idrogeno, 4 cilindri in linea, 4 tempi, 998 cm3, raffreddamento a liquido, sovralimentato, doppio albero a camme in testa, 16 valvole • Serbatoio dell'idrogeno: pressione interna 70 MPa, capacità: 7,2 kg. N.B. I miglioramenti al layout del telaio hanno consentito l'installazione di 4 serbatoi rispetto ai soli 3 dell'HySE-X1.