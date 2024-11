Suzuki presenta il Trofeo monomarca Suzuki GSX-8R Cup

(Adnkronos) –

Suzuki GSX-8R Cup è il nuovo Trofeo monomarca che segna il ritorno in pista del Brand di Hamamatsu.

Si svolgerà all’interno dei calendari CIV e CIV Junior, cinque gli appuntamenti previsti per il Suzuki GSX-8R Cup.

La sportiva giapponese, per l'occasione, è stata preparata con un KIT TROFEO appositamente studiato per la pista, in grado di esaltarne le prestazioni ma soprattutto di consentire ai piloti di mettersi in gioco sfoderando la loro abilità di guida. Una competizione facile, divertente e soprattutto accessibile, che si rivolge ai giovani piloti emergenti, consentendo loro, con un investimento contenuto e un montepremi d'eccezione, di cimentarsi in pista. La base di partenza è quella della collaudata GSX-8R, sportiva spinta da un motore bicilindrico frontemarcia da 776 cc con distribuzione 4 valvole per cilindro. Eroga una potenza di 83 CV a 8.500 giri al minuto e una coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri al minuto. La GSX-8R è dotata di controllo della trazione e modalità di guida selezionabili dal pilota, per una personalizzazione ancora più improntata sul proprio stile e condizioni di guida. L'impianto frenante si avvale di una coppia di dischi da 310 mm con pinze Nissin a quattro pistoni ad attacco radiale. Al retro è presente un singolo disco da 240 mm con pinza a pistoncino singolo. Il KIT TROFEO comprende: • Carenatura completa CRUCIATA CARENE • Pulsante kill switch JET PRIME • Kit semimanubri offset 25 SPIDER RACING • Kit pedane rialzate SPIDER RACING • Tappo serbatoio SPIDER RACING • Kit leveraggio posteriore SPIDER RACING