Teleapass: aumentano le tariffe dal 1° luglio

(Adnkronos) – A partire dal 1° luglio 2024, il canone Telepass costerà di più. La tariffa dell’offerta base è raddoppiata, tuttavia sono previste una serie di promozioni per chi è già in possesso di un abbonamento e contratto Telepass. Il canone mensile passa così a 3,9 euro al mese, un costo che è oltre il doppio di quello previsto fino allo scorso mese e pari a 1,83 euro. Il canone Telepass Plus che rispetto all’offerta base, consente di pagare anche taxi, monopattini, rifornimenti di carburante, strisce blu e biglietti treni, prevede un costo mensile di 4,9 euro. Per chi invece non vuole pagare un canone mensile fisso ma intende usufruire dell’abbonamento Telepass solo all’occorrenza, può optare per il piano Pay Per Use, che a fronte di un costo di attivazione di 10 euro, prevede in casi di utilizzo, un costo supplementare di 1 euro quasi si paga un casello autostradale o si acquista un servizio.

MooneyGo e UnipolMove offrono per i nuovi abbonati diversi vantaggi, dal secondo device in omaggio a un piano tariffario particolarmente conveniente per il primo anno. Il costo di attivazione per accedere ai servizi Unipol Move è identico a quello del Telepass, cambia la formula di abbonamento. Per i privati l'offerta è unica e si paga solo 1 euro per l'abbonamento mensile. Il primo anno è gratuito. È possibile registrare una doppia targa e ricevere la fattura elettronica mensilmente. L'addebito avviene su carta di credito.