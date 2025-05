Toyota guida il mercato Full Hybrid: Yaris, Aygo X e Lexus trainano i primi 4 mesi 2025

(Adnkronos) – Nei primi quattro mesi del 2025, Toyota continua a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, confermandosi il costruttore leader tra gli importatori. Ad aprile, la Casa giapponese ha registrato 10.603 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 7,6% e migliorando di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024, in un mercato complessivamente in crescita del 2,6%. Particolarmente significativa la leadership nel comparto Full Hybrid, dove Toyota si impone con una gamma estremamente competitiva. I modelli Yaris e Yaris Cross occupano stabilmente le prime posizioni tra le auto ibride più vendute, contribuendo a un portafoglio che da solo rappresenta circa il 44% dell’intero mercato nazionale Full Hybrid. Un ulteriore segnale del successo arriva dall’ottimo andamento di Aygo X, che nel mese di aprile ha totalizzato 1.956 unità, guadagnando il 13,6% della sua fascia di mercato. Crescita netta anche per Yaris Cross, con 3.167 immatricolazioni e una quota del 10,8% nel segmento B-SUV, in aumento di circa 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Entrambi i modelli si confermano tra i preferiti dagli automobilisti italiani nelle rispettive categorie. Toyota domina anche a livello territoriale, imponendosi come primo marchio per volumi in Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio, regioni che complessivamente rappresentano oltre il 60% delle vendite del brand. Parallelamente, Lexus rafforza la sua posizione nel segmento Premium, che ad aprile ha mostrato un’espansione del 4%. Con 536 vetture immatricolate e una quota del 2%, il marchio di lusso del Gruppo Toyota cresce di 0,4 punti rispetto allo stesso mese del 2024. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)