Un altro anno da record per la Ferrari

(Adnkronos) –

Ferrari annuncia i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al quarto trimestre e ai dodici mesi conclusi il 31 dicembre 2024. Le consegne di Ferrari nel mondo sono state ben 13.752 unità, con un piccolo incremento dello 0,7% rispetto all’anno precedente, e hanno fruttato ricavi netti pari a Euro 6.677 milioni, in crescita dell’11,8% rispetto all’anno precedente con un utile netto pari a Euro 1.526 milioni. “Puntiamo alla qualità dei ricavi più che ai volumi. Credo sia questa la miglior spiegazione degli straordinari risultati finanziari nel 2024, trainati da un forte mix prodotto e da una crescente domanda di personalizzazioni. Su queste solide basi, ci aspettiamo una robusta crescita anche nel 2025, che ci permetterà di raggiungere la fascia alta della maggior parte dei nostri target di profittabilità per il 2026 con un anno di anticipo” ha dichiarato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari. “I risultati dello scorso anno riflettono un grande lavoro di squadra in tutte le anime della Società”, continua

,”ondamentale anche per una stagione sportiva molto competitiva. La volontà di progresso, che ci caratterizza da sempre, ha portato a un’innovazione nelle infrastrutture – con l’inaugurazione dell’e-building – e nei prodotti, evidenziata al meglio dalla nuova supercar, la Ferrari F80. Inoltre, abbiamo puntato all’innovazione nella R&S con il nuovo E-Cells Lab, che rafforzerà ulteriormente le nostre conoscenze elettrochimiche per prepararci al futuro. E proprio di futuro vi parleremo il prossimo 9 ottobre al nostro Capital Markets Day.”

Nel 2024 l’aumento delle consegne è stato trainato dalla Ferrari Purosangue e dalla Roma Spider, insieme con la 296 GTS. Le consegne della famiglia SF90 XX e della 12Cilindri sono iniziate nel secondo semestre, mentre quelle della 812 Competizione A, vicina alla fine del ciclo di vita, sono diminuite. Nel corso dell’anno sono giunte a fine produzione la Portofino M, la SF90 Stradale, la 812 GTS, la 812 Competizione e la Roma. Le consegne della Daytona SP3 sono invece aumentate rispetto all’anno precedente. Come ripartizione geografica gli acquirenti di Ferrari sono soprattutto in EMEA che ha fatto registrare un aumento di 141 unità, seguito dalle Americhe, dalla regione Asia-Pacifico e infine l’area della Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan, nel 2024 in calo rispetto all’anno precedente. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)