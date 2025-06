XPENG G6 e G9: tecnologia, elettrificazione e IA

(Adnkronos) –

XPENG è tra i protagonisti dell’innovazione nella mobilità a zero emissioni. Debuttano così in Italia due SUV completamente elettrici, XPENG G6 e G9 che incarnano la visione della Marchio. Entrambi progettati su piattaforma SEPA 2.0 e dotati di architettura a 800V, offrono un’esperienza premium capace di coniugare design evoluto, performance di alto livello e un ecosistema digitale avanzato.

XPENG G6 si inserisce nel segmento D con stile sportivo coupé, dimensioni compatte e linea filante. G9, invece, rappresenta la proposta flagship del costruttore: un SUV di segmento superiore, spazioso e raffinato. Le differenze tra i due non nascondono un DNA comune: attenzione al dettaglio, tecnologia integrata e un’efficienza che definisce nuovi standard tra i veicoli elettrici.

XPENG ha sviluppato in house ogni componente chiave, dalla gestione termica al software, fino al sistema operativo Xmart OS e alla suite ADAS XPILOT. I due SUV sono pensati per offrire versatilità urbana e comfort da viaggio, grazie a interni ricercati, prestazioni elevate e sistemi intelligenti evoluti. G6 misura 4,75 metri, con un passo di 2.890 mm e un Cx di 0,248. G9 arriva a 4,89 metri, con un passo di quasi 3 metri. Le proporzioni slanciate, i gruppi ottici full LED e i dettagli aerodinamici come maniglie a filo carrozzeria e vetri frameless, esprimono un’estetica minimalista e funzionale. Il tetto panoramico oscurato presente su entrambi i modelli contribuisce all’illuminazione naturale senza compromettere il comfort termico, grazie al trattamento anti-UV. Gli interni propongono un mix di materiali soft-touch, sedili regolabili elettricamente e climatizzazione Xfree Breath a doppia zona con sistema di purificazione dell’aria. I sedili anteriori sono riscaldabili e ventilati, mentre nel G9 sono anche massaggianti con funzione Welcome Mode e Meditation. L’ergonomia è curata con attenzione sia per guidatore che passeggeri posteriori, grazie al pianale piatto, allo spazio per le gambe e ai sedili reclinabili. Entrambi i modelli adottano un’interfaccia digitale composta da display centrale touch da 14,96” orizzontale, affiancato da un quadro strumenti da 10,2” (G6) o doppio schermo 2K (G9). Il sistema Xmart OS include navigazione 3D, infotainment avanzato, comandi vocali naturali e aggiornamenti OTA. Il comando “Hey XPENG” attiva un assistente vocale multi-zona, capace di riconoscere il parlante e personalizzare le risposte. Sul fronte infotainment, il G6 è equipaggiato con sistema audio XOPERA da 960W con 18 altoparlanti, mentre G9 può contare sulla firma DYNAUDIO da 2.150W con 22 diffusori, di cui 2 nei sedili e 2 esterni. Tutti i passeggeri dispongono di USB, prese 12V e due piastre wireless da 50W con raffreddamento attivo. La piattaforma a 800V consente ricariche in DC fino a 280 kW (G6) e 300 kW (G9). In soli 20 minuti si passa dal 10 all’80%, mentre in 5 minuti si recuperano fino a 100 km. In corrente alternata è disponibile una ricarica trifase da 11 kW, monitorabile da app. Entrambi i modelli integrano funzione Vehicle-to-Load (3,3 kW) per alimentare apparecchi esterni. La gamma G6 offre tre versioni: Standard Range da 435 km, Long Range da 570 km e AWD Performance da 550 km e 470 CV. G9 si articola in RWD Standard (460 km), Long Range (570 km) e AWD Performance (520 km e 551 CV). Le accelerazioni vanno da 6,6 a 3,9 secondi, con sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori Multilink su entrambi i SUV.



La sicurezza è garantita dalla piattaforma ADAS XPILOT, basata su processore NVIDIA Orin-X, radar millimetrici, 12 sensori a ultrasuoni e telecamere a 360°. Le funzioni includono cruise control adattivo, mantenimento corsia, cambio corsia attivo, frenata automatica, monitoraggio angoli ciechi, riconoscimento segnaletica, controllo attenzione del guidatore e molto altro. Entrambi i SUV integrano un sistema completo di parcheggio assistito (EAP 2.0), telecamere 3D con chassis trasparente e modalità sentinella attivabile anche da remoto. Il tutto aggiornabile OTA, senza necessità di officina.

XPENG G6 parte da 43.670 € con promo lancio a 39.700 €, mentre G9 parte da 61.170 €, in promozione a 55.790 €. La garanzia copre 5 anni o 120.000 km, con 8 anni o 160.000 km sulla batteria. Distribuiti in Italia da ATFLOW (galassia Autotorino), i modelli XPENG saranno disponibili in una rete in espansione che raggiungerà le 40 sedi entro fine 2025. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)