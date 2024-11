Farmaceutica, Bracco: “Eco-contrasto basato su microbolle utile in diagnostica e terapia”

(Adnkronos) – “Quella delle microbolle è una tecnica di eco-contrasto che abbiamo sviluppato e che è utile non solo per la diagnostica, ma anche per il rilascio della terapia farmacologica, con applicazioni importanti in oncologia”. Così Diana Bracco, presidente e Ceo del Gruppo Bracco, nella giornata di inaugurazione di Hexagon, il secondo stabilimento del gruppo, leader nell’imaging diagnostico, a Ginevra, in Svizzera, grazie al quale verrà triplicata la produzione e la distribuzione di uno dei prodotti di punta della ricerca del Gruppo Bracco, l’innovativo agente di contrasto a ultrasuoni basato su microbolle. Situato a pochi passi dalla storica fabbrica del 1997 di Bracco Suisse, il nuovo building si compone di quattro piani e si contraddistingue per l’architettura avveniristica e il rispetto dei criteri della massima sostenibilità. “Gruppo Bracco ha con la Svizzera un legame di lunga data – spiega la Ceo Bracco – fu mio padre ad istituire qui una società di ricerca chimica, con il professor Ernst Felder, suo direttore di ricerca. Successivamente Felder, quando sono diventata responsabile dell’azienda, mi disse che c’era una nuova modalità diagnostica, l’ecografia, per la quale bisognava sviluppare un mezzo di contrasto. Così ci siamo dedicati allo sviluppo di un mezzo di contrasto per l’ecografia assieme ai ricercatori dell’Istituto Battelle di Ginevra, dove lavorava un gruppo di ricercatori disponibili a portare avanti il progetto”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)