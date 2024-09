Lombardia, Belvedere sedi Regione si tingono di verde per Giornata Sla

(Adnkronos) – Alla vigilia della celebrazione della 17esima Giornata nazionale della Sla, i ‘Belvedere’ di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli, sedi della Regione Lombardia, si sono accesi di verde. Nove le province lombarde che con oltre 70 tra Comuni e monumenti aderiscono, illuminandosi, all’iniziativa ‘Coloriamo l’Italia di verde’ come segno tangibile di sostegno alle famiglie che combattono la Sla. Il verde, da sempre associato al colore della speranza, della vitalità e della natura è anche il colore rappresentativo di Aisla: “Regione Lombardia -dichiara l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini- ha prontamente aderito all’iniziativa e stasera abbiamo accolto la delegazione Aisla per testimoniare con riconoscenza quanto sia prezioso il contributo di questa associazione e di ogni suo volontario. Con un gesto semplice, ma fortemente simbolico, la nostra Regione ha voluto rinnovare il suo impegno al fianco di chi affronta ogni giorno la Sla, delle famiglie che si fanno carico del percorso di cura e di chi opera nel campo della Ricerca per sconfiggere la malattia”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)