Ordini infermieri su Dl liste attesa: “A rischio prestazioni aggiuntive”

(Adnkronos) – La Fnopi, Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche, esprime in una nota “disappunto per la mancata approvazione in Parlamento di un emendamento” al Dl liste d’attesa, “presentato da diverse forze politiche, che mirava a salvaguardare il beneficio fiscale previsto” dal decreto “sulle prestazioni aggiuntive. In particolare, l’articolo 7 introduce un’imposta sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, i cui benefici vengono vanificati dalla contestuale perdita di altre agevolazioni già in vigore”. Secondo la Fnopi, “l’assetto definito dall’attuale formulazione dell’articolo 7 rischia di rappresentare un deterrente per tutti quei professionisti che, venendo meno l’agevolazione prevista dalla legge di bilancio, preferiscono non accedere alle prestazioni aggiuntive”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)