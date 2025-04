Salute: Di Rosa (Siti): “Patologie da pneumococco negli anziani problema di sanità pubblica”

(Adnkronos) – “Le patologie da pneumococco, in particolare per gli anziani, sono un importante problema di sanità pubblica. Colpiscono in prevalenza i bambini da 0 a 4 anni e gli adulti sopra i 65 anni e possono causare forme relativamente benigne come le sinusiti, le otiti o le infezioni delle prime vie respiratorie, la classica polmonite che è una forma sempre molto grave, ma, soprattutto negli anziani, possono dar luogo a forme sistemiche come setticemia e sepsi che mettono a rischio la vita dei pazienti. Per questo motivo il vaccino Capvaxive* rappresenta un nuovo strumento di prevenzione”. Così Enrico Di Rosa, presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), intervendo oggi a Roma alla presentazione del nuovo vaccino pneumococcico coniugato 21-valente di Msd. “Da alcuni anni abbiamo a disposizione la possibilità di vaccinare la popolazione più esposta, cioè i bambini e gli anziani. Il problema – sottolinea – è che ci sono più di 80 ceppi di pneumococco che possono causare le malattie, ma visto che la ‘coperta’ è corta dobbiamo sempre decidere quale categoria privilegiare. Questo nuovo vaccino, per la prima volta specifico per gli anziani, è disegnato per proteggere dai 21 sierotipi che causano la maggior parte dei casi di malattia pneumococcica invasiva e le polmoniti pneumococciche. A questi si aggiunge un sierotipo aggiuntivo per il quale il vaccino garantisce una protezione crociata. Quindi, auspichiamo che questo prodotto ci aiuti a contrastare questa patologia negli anziani”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)