Tumori, Bitri Lani: “Con Nave Salute prosegue collaborazione Italia-Albania”

(Adnkronos) – "Questa è una bellissima iniziativa che avvicina di più, lega di più, nell'ambito della salute, Italia e Albania. E' un'altra manifestazione di quello che abbiamo saputo costruire tra i due Paesi e avviare in oltre 30 anni e intendiamo continuare a fare congiuntamente per il futuro". Lo ha detto Anila Bitri Lani, ambasciatore della Repubblica d'Albania in Italia, a margine della presentazione della seconda edizione della 'Nave della Salute' One Healthon, l'iniziativa che vuole mettere al centro il tema della prevenzione delle gravi malattie (tra cui il cancro) attraverso controlli e visite per la diagnosi precoce. "Questo della 'Nave della Salute' è il secondo viaggio e intendiamo istituzionalizzarlo, farlo diventarne come una cosa normale: è normale, naturale il viaggio tra questi due Paesi legati da un canale d'acqua, due Paesi che collaborarono e continueranno a collaborare". Il primo ministro "Edi Rama conosce l'iniziativa e ne è entusiasta", ha poi concluso.