Vaiolo delle scimmie, è giallo per un caso di contagio nel Regno Unito

(Adnkronos) – È ‘giallo’ nel Regno Unito per un caso confermato di Mpox (l’ex vaiolo delle scimmie) nella nuova variante clade 1b. La UK Health Security Agency (Ukhsa) ha rilevato l’infezione in una persona senza storia di viaggi in aree a rischio o collegamenti con casi precedenti. Sono in corso indagini per capire dove il paziente, residente nel nord est dell’Inghilterra, potrebbe avere contratto il virus. La diagnosi risale a marzo e tutti i contatti della persona infettata sono stati monitorati senza individuare altri casi, riporta la Ukhsa. Il rischio per la popolazione del Regno Unito, precisa, rimane basso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)