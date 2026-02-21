16 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Deromedis-Tomasoni, sorrisi a Casa Italia per la doppietta a Milano Cortina: “Intelligenti per una volta, di solito ci buttiamo fuori”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Simone Deromedis e Federico Tomasoni arrivano a Casa Italia accolti dagli applausi. E il sorriso dice tutto. La loro doppietta a Milano Cortina, rispettivamente con oro e argento nella finale di ski cross, non è un sogno. Il ‘Medal moment’ certifica il traguardo. “Oggi abbiamo avuto degli sci super veloci, è stato il più grande aiuto – spiega il campione olimpico -. Le partenze mi uscivano bene e riuscivo a stare davanti, mentre in seconda e terza posizione c’è da battagliare. Comandare la gara è più duro dal punto di vista fisico, ma più sicuro. Anche se dà meno soddisfazione, perché sorpassare è bello. In semifinale, io e Fede ci siamo comunque divertiti. Un po’ di sorpassi sono venuti fuori”. 

Tomasoni se la ride e puntualizza: “Ci siamo anche parlati. Ci dicevamo ‘Attento, sto arrivando’“. Un modo per darsi una mano e agguantare a braccetto la finale per una medaglia, come spiegato da Deromedis: “Ce la siamo giocata bene, avere un compagno contro è brutto perché la gara è gara, ma in quella situazione ci siamo aiutati. Abbiamo parlato, siamo stati stranamente molto intelligenti. Di solito, quando siamo insieme, qualche errore lo facciamo. Oggi ci siamo protetti le spalle a vicenda, fino alla fine”. E Tomasoni: “Già, di solito andiamo nelle reti”. Sorrisi olimpici a Casa Italia. Fotografia di una doppietta da film.  

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16 ° C
18 °
15.4 °
49 %
2.1kmh
0 %
Dom
15 °
Lun
14 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1342)ultimora (1184)sport (71)Eurofocus (47)demografica (40)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati