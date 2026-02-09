11.3 C
Fiorentina, infortunio per Gudmundsson

Sport nazionale
REDAZIONE
(Adnkronos) –
La Fiorentina non è riuscita a battere il Torino con il pareggio di Maripan arrivato in pieno recupero.  

Durante il match contro i granata, grande spavento per Albert Gudmundsson che ha rimediato un infortunio alla caviglia. Il calciatore è uscito zopppicando e non riusciva nemmeno a poggiare il piede a terra. 

Sottoposto agli esami strumentali, gli esiti escludono lesioni. Di seguito il comunicato del club toscano. 

Un’ottima notizia per la Fiorentina, che nel centrocampista islandese classe 1997 vede un pilastro. Con 6 gol e 4 assist tra campionato e Conference League, Gudmundsson è uno dei migliori marcatori della squadra. 

“ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino.  

Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni”. 

Gudmundsson verrà valutato nei prossimi giorni, difficile comunque un suo recupero per il match in programma sabato alle 15 contro il Como.  

Fantacalcio.it per Adnkronos  

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

