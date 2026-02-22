Francia-Italia oggi nel Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – L’Italia torna protagonista nel Sei Nazioni 2026. Gli azzurri sfidano oggi, domenica 22 febbraio, la Francia – in diretta tv e streaming – nella terza giornata del torneo di rugby allo stadio Pierre Mauroy di Lille. La squadra del ct Gonzalo Quesada è reduce dall’esordio vincente dell’Olimpico, dove ha battuto la Scozia per 18-15, e dalla sconfitta rimediata con l’Irlanda a Dublino.

La Francia invece ha iniziato il torneo battendo proprio l’Irlanda in casa, mentre nella seconda giornata ha superato il Galles in trasferta. I transalpini si trovano al primo posto in classifica con 10 punti, mentre gli azzurri sono quinti, penultimi, a quota 5.

La sfida del Sei Nazioni 2026 tra Francia e Italia è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 16.10. La partita si potrà seguire in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su TV8. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

