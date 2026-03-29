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Gasly lo sorpassa, Verstappen… saluta: la reazione di Max nel Gp Giappone

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Max Verstappen ‘saluta’ durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota olandese ha corso a Suzuka, circuito dove ha vinto lo scorso anno, nel terzo appuntamento del Mondiale, chiudendo all’ottavo posto al termine di una gara estremamente complicata, in cui partiva dall’undicesima posizione in griglia. 

La sua Red Bull è stata infatti risucchiata per gran parte del Gp in un duello all’ultima curva con l’Alpine di Pierre Gasly, settimo all’arrivo, senza mai riuscire a superarla. La scuderia austriaca ha confermato quindi i suoi problemi di adattamento al nuovo regolamento, mostrando limiti evidenti in particolare nella gestione della batteria, e Verstappen l’ha voluta prendere con filosofia. 

Dopo essere passato sul rettilineo, la batteria dell’olandese si è scaricata, permettendo a Gasly di piazzare il controsorpasso e riprendersi la posizione. La reazione di Verstappen? Max ha alzato la mano e salutato il francese mentre passava. 

 

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