Juventus, Spalletti: “Manca fiducia, se livello è questo non si va in Champions”

(Adnkronos) –

Luciano Spalletti deluso dopo la sconfitta contro il Como. Oggi, sabato 21 febbraio, la sua Juventus è stata battuta dagli uomini di Fabregas per 2-0 con i gol di Vojvoda e Caqueret, offrendo una prestazione non all’altezza, in linea con il disastroso secondo tempo di Istanbul, nell’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.

“La partita è stata condizionata dal primo gol”, ha detto Spalletti nel post partita ai microfoni di Dazn, “se per 13 volte al primo tiro in porta prendi gol, tutto il resto è condizionato. Quando perdi entusiasmo manca un po’ di personalità e autostima e poi quegli errori che fai ti costano subito di andare sotto e diventa quindi difficile reagire da un punto di vista mentale, funziona così. Nella testa dei giocatori ci sono troppe pressioni per questi risultati e queste cose fanno la differenza”.

“È tutta una questione di autostima e autoconvinzione”, ha spiegato l’allenatore bianconero, “fino a un po’ di tempo fa ci eravamo riusciti, poi quando viene a mancare autorevolezza e convinzione… Oggi abbiamo sbagliato una miriade di passaggi. Quelli non sono passaggi che i miei giocatori sbagliano, subiscono la pressione e ne rimangono imprigionati”.

Poi Spalletti si è soffermato sull’ennesima prestazione negativa di Di Gregorio, autore di una papera sul gol dell’1-0 di Vojvoda: “Di Gregorio è in linea con i compagni, non ha nessuna responsabilità in più rispetto al resto della squadra. Commette un errore come si fa in questa fase di superficialità. In ogni situazione che si subisce c’è una responsabilità è condivisa”

Con questa vittoria la squadra di Fabregas arriva a 45 punti in classifica, portandosi a -1 proprio dai bianconeri, che restano quinti e possono subire l’allungo della Roma al quarto posto, che domani affronta la Cremonese all’Olimpico per andare a +4 dalla Juve. Quante sono le speranze Champions della Juventus? “La Champions si decidera da quella che è la nostra convinzione, l’avversario siamo noi stessi”, ha continuato Spalletti, “se mettiamo a posto alcune cose a livello mentale e tecnico si va a giocare, ma se il livello è questo le partite le perdi e non puoi ambire a nessun risultato”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)