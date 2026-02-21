Lecce-Inter 0-2, Chivu vola a +10 sul Milan con Mkhitaryan e Akanji

(Adnkronos) – Vince l’Inter. Oggi, sabato 21 febbraio, i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Lecce al Via del Mare, nella 26esima giornata di Serie A. A decidere la sfida le reti nel finale di partita di Mkhitaryan al 75′ e di Akanji all’82’, mentre a inizio della ripresa era stato annullato un gol a Dimarco per fuorigioco di Thuram. Con questa vittoria la squadra di Chivu sale a 64 punti in classifica, volando momentaneamente a +10 sul secondo posto del Milan, impegnato domani a San Siro contro il Parma. Rimane invece quartultimo a quota 24 il Lecce di Di Francesco.

Nel prossimo turno di Serie A, l’Inter sfida il Genoa a San Siro mentre il Lecce vola a Como per affrontare gli uomini di Fabregas.

