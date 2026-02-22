Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: orario, ospiti e dove vederla

(Adnkronos) – Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 22 febbraio, sono previste le ultime gare dei Giochi Olimpici italiani e la cerimonia di chiusura del grande evento. Dopo la finale dell’hockey, che assegnerà l’ultimo oro, i riflettori andranno sull’Arena di Verona. Alle 20, gli occhi del mondo punteranno lo storico anfiteatro romano, patrimonio Unesco, per l’atto conclusivo della venticinquesima edizione delle Olimpiadi invernali. Ecco orario, ospiti e dove vederla in tv e streaming.

La cerimonia di chiusura si estenderà oltre l’Arena, coinvolgendo Piazza Bra e il Teatro Filarmonico, con il coro e l’orchestra della Fondazione. L’evento ruota attorno al tema ‘Beauty in Action’, un omaggio alla bellezza italiana come forza dinamica: “Parliamo della bellezza che il mondo ci riconosce ma una bellezza in movimento, in continua trasformazione” ha raccontato all’Adnkronos Adriano Martella, creative director della cerimonia e head of creative di Filmmaster. Il filo narrativo è l’acqua, anche a livello scenografico, ispirato alla forma di una goccia: “È il minimo comune denominatore della vita. Ci accomuna tutti. Disegna il territorio, permette gli sport invernali ed è una spia di ciò che succede al pianeta. Rappresenta quanto siamo tutti collegati. È un sistema bellissimo e fragile”. L’acqua diventa così metafora del ciclo naturale che unisce montagna, pianura, città, laguna, mare e cielo. Al centro dello spettacolo ci sarà Roberto Bolle: “Rappresenta il bello italiano, il saper fare con il corpo – evidenzia Martella -. È dentro un cast straordinario, dove la qualità è il criterio principale. Era con noi a Torino 2006. Oggi torna con tecnologie e linguaggi completamente diversi. Ma ci sono tanti altri protagonisti”. Tra i tanti ospiti, presenti anche il dj e producer Gabry Ponte, il cantante Achille Lauro e l’attrice Benedetta Porcaroli. (LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA)

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026 sarà trasmessa dalle 20 su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay, oltre che in abbonamento sulle piattaforme che stanno seguendo i Giochi. La telecronaca Rai sarà affidata ad Auro Bulbarelli, affiancato nella sua conduzione dal soprano Cecilia Gasdia. L’evento si concluderà alle 23.

