Roma, recupero lampo. Wesley in gruppo

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Arrivano buone notizie in casa Roma sulle condizioni di Wesley. L’esterno ha recuperato pienamente dal trauma contusivo al compartimento mediale della caviglia sinistra patito proprio contro il Napoli. 

Il brasiliano sarà oggi a disposizione per l’allenamento e dunque a disposizione di Gasperini in vista del prossimo match di campionato. Una buona notizia per l’allenatore giallorosso che potrà contare sull’ex giocatore del Flamengo in un momento cruciale per la stagione dei capitolini.  

Da valutare, comunque, se il tecnico rischierà o meno il calciatore nel match in programma domenica contro la Cremonese, calcolando che nel prossimo match ci sarà un vero e proprio spareggio per la qualificazione in Champions contro la Juventus. Pronto, nel caso, Tsimikas. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

© Riproduzione riservata

