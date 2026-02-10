Serie A, gli squalificati della 25a giornata

10.3 C
Firenze
martedì 10 Febbraio 2026
REDAZIONE
(Adnkronos) – Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 25esima giornata di Serie A con l’anticipo tra Pisa e Milan, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Cagliari e Lecce. 

Sono sette i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Pobega (Bologna), Romagnoli (Lazio), Banda (Lecce), Juan Jesus (Napoli), Troilo (Parma), Marin (Pisa) e Matic (Sassuolo).  

  

Chi in campo in sostituzione degli squalificati? Nel Bologna cerca rilancio Odgaard nell’11 di partenza, la Lazio in difesa punterà su Provstgaard mentre il Lecce si affiderà a Sottil sulla sinistra offensiva. Continua l’emergenza in casa Napoli tra infortuni e squalifiche, occasione per Olivera dal 1′ minuto nel terzetto arretrato. La retroguardia del Parma sarà diretta da Circati mentre nella mediana del Sassuolo troverà posto Lipani poi in quella del Pisa spazio al nuovo arrivato Loyola.   

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

