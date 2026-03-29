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Sinner vince Atp Miami e avvicina il numero 1 di Alcaraz: come cambia ranking

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner trionfa a Miami. Oggi, domenica 29 marzo, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 americano battendo in finale il ceco Jiri Lehecka in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner è riuscito così a completare il Sunshine Double dopo aver già trionfato a Indian Wells e soprattutto a conquistare punti pesanti nella corsa al primo posto del ranking Atp, avvicinando Carlos Alcaraz in testa alla classifica generale. 

Grazie alla finale centrata a Miami infatti, Sinner si era già avvicinato al primo posto doccupato dallo spagnolo. Alcaraz arrivava infatti a Miami dopo essere stato eliminato al secondo turno lo scorso anno e il ko al terzo turno contro Korda gli è valso ‘soltanto’ 40 punti, facendolo salire quindi a quota 13.590 nel ranking. 

L’occasione buttata dallo spagnolo, che poteva incrementare il suo bottino in vista della stagione sulla terra, dove ne difenderà addirittura 4000, è diventata una ghiotta chance per Sinner, che arrivava in Florida, proprio come successo a Indian Wells, senza punti da difendere non avendo potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol. 

L’accesso alla finale di Miami è valso a Sinner 650 punti, che hanno fatto salire l’azzurro a 12.050 punti, vale a dire a -1540 da Alcaraz. E il divario, grazie alla vittoria finale, si è accorciato ancora. Sinner ha infatti raggiunto quota 12.400, andando quindi a ‘soltanto’ 1190 punti di distanza dal primo posto in classifica di Alcaraz. 

 

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